ISW: росія продовжуватиме шукати способи обійти українську ППО

російські військові намагатимуться пристосуватися до можливостей української системи ППО, щоб навчитися її обходити. Про це йдеться у черговому звіті ISW, пише УНН.

Деталі

ISW зазначає, що під час обстрілів 1-2 січня українські військові збили більше дронів-камікадзе, порівняно з масштабною атакою 29 грудня, а також багато ракет типу "кинджал". Аналітики ISW припускають, що сили ППО адаптувалися до ударного комплексу, який застосовують російські війська після місяців експериментів та випробувань української ППО. Аналітики нагадують, що російські військові місяцями застосували різні системи озброєнь, випробували різні маршрути для завдання ударів та шукали тактику послаблення української протиповітряної оборони.

Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів

В ISW зазначають, що російські удари по Україні є частиною триваючого тактичного і технологічного змагання між наступальними і оборонними силами. В ньому обидві сторони постійно експериментують і пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони.

Західна допомога Україні залишається критично важливою, оскільки російські війська, ймовірно, продовжуватимуть експериментувати і впроваджувати нові способи подолання української протиповітряної оборони. Припинення західної допомоги Україні створить умови для розширеної російської повітряної кампанії в Україні і, зрештою, призведе до значного просування Росії далі на захід, ймовірно, аж до західного кордону України з країнами-членами НАТО - зазначають у ISW.

У ISW погодилися з інформацією аналітиків, оприлюдненою в британському виданні Telegraph, що якщо західна допомога скоротиться, Україні доведеться нормувати свої ракети ППО та сконцентруватися на захисті найважливіших цілей.

Зеленський провів розмову з Сунаком: говорили про посилення ППО України