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Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів

Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 109559 перегляди

ракетна атака російського агресора по Україні, 2 січня 2024 року, коштувала рф приблизно 620 мільйонів доларів. В повітряному нападі окупантами були використані різні ракети, а також БПЛА "Шахед-136", які українські сили в основному перехопили.

Масштабна ракетна атака окупантів по Україні, 2 січня, ймовірно обійшлась російській федерації в близько 620 мільйонів доларів. Про це йдеться у розрахунках української редакції Forbes та даних ПС ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, 2 січня російська армія використала 99 ракет різних типів та ударних безпілотників. Серед них:

 БПЛА Shahed-136/131 (усі 35 було знищено);

Х-101/Х-555/Х-55 - не менше 70 крилатих ракет, ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС;

Х-47М2 "Кинджал" та винищувачі МіГ-31К -  ворог запустив десять аеробалістичних ракет;

Також, окупанти атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр";

З півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400;

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Згідно з офіційною інформацію, яку оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Якщо враховувати, що все ж таки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, їхня приблизна вартість - $620 млн.

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Для визначення Forbes використовував такі оцінки вищезазначених ракет:

Вартість ракети Х-101 – $13 млн,

 "Калібр" – $6,5 млн,

"Іскандер" – $3 млн,

"Онікс" – $1,25 млн,

Х-22 – $1 млн,

"Точка-У" – $0,3 млн,

Х-55 – $2 млн,

Х-555 – $4 млн,

Х-47 "Кинджал" – $15 млн,

Shahed-136 – $50 000.

Нагадаємо

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