Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів
Київ • УНН
ракетна атака російського агресора по Україні, 2 січня 2024 року, коштувала рф приблизно 620 мільйонів доларів. В повітряному нападі окупантами були використані різні ракети, а також БПЛА "Шахед-136", які українські сили в основному перехопили.
Масштабна ракетна атака окупантів по Україні, 2 січня, ймовірно обійшлась російській федерації в близько 620 мільйонів доларів. Про це йдеться у розрахунках української редакції Forbes та даних ПС ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, 2 січня російська армія використала 99 ракет різних типів та ударних безпілотників. Серед них:
БПЛА Shahed-136/131 (усі 35 було знищено);
Х-101/Х-555/Х-55 - не менше 70 крилатих ракет, ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС;
Х-47М2 "Кинджал" та винищувачі МіГ-31К - ворог запустив десять аеробалістичних ракет;
Також, окупанти атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр";
З півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400;
Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Згідно з офіційною інформацію, яку оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".
Якщо враховувати, що все ж таки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, їхня приблизна вартість - $620 млн.
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Для визначення Forbes використовував такі оцінки вищезазначених ракет:
Вартість ракети Х-101 – $13 млн,
"Калібр" – $6,5 млн,
"Іскандер" – $3 млн,
"Онікс" – $1,25 млн,
Х-22 – $1 млн,
"Точка-У" – $0,3 млн,
Х-55 – $2 млн,
Х-555 – $4 млн,
Х-47 "Кинджал" – $15 млн,
Shahed-136 – $50 000.
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