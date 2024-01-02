Ворожа атака рф на Київ: госпіталізовано 2-річного хлопчика та його батьків 

У Києві госпіталізовано 2-річного хлопчика та його батьків, які отримали поранення через потрапляння уламків ракети у квартиру в Соломʼянському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу столиці збільшилася. Наразі відомо про 2 загиблих та 43 поранених. У тому числі госпіталізовано 2-річного хлопчика та його батьків, які отримали поранення через потрапляння уламків ракети у квартиру в Соломʼянському районі", - йдеться в повідомленні.

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У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку рф зросла до 49, двоє людей загинуло.