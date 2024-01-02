У Києві кількість постраждалих через атаку рф зросла до 49, двоє загиблих - Кличко

У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку рф зросла до 49, двоє людей загинуло, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

До 49 збільшилася кількість постраждалих у будинку в Солом'янському районі. І вже двоє загиблих. Госпіталізували 43 людини - написав Кличко у Telegram.

З його слів, усі екстрені служби працюють на місці.

Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до двох - ДСНС