У Києві кількість постраждалих через атаку рф зросла до 49, двоє загиблих - Кличко
Київ • УНН
В результаті російської атаки в Києві 49 людей отримали поранення і двоє загинули; на місці події працюють екстрені служби.
У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку рф зросла до 49, двоє людей загинуло, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
До 49 збільшилася кількість постраждалих у будинку в Солом'янському районі. І вже двоє загиблих. Госпіталізували 43 людини
З його слів, усі екстрені служби працюють на місці.
Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до двох - ДСНС02.01.24, 12:27 • 57512 переглядiв