Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до двох - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київ загинули 2 людини, 43 отримали поранення, повідомляють у ДСНС
У Києві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ двоє людей загинули, 43 постраждали, повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Київ. Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало
Як повідомляється, на місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.
Інформація уточнюється.
Доповнення
Раніше повідомлялося про одну загиблу на 43 постраждалих.