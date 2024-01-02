Атака рф на Київ: постраждалих вже 43
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ на Київ 43 людини отримали поранення, одна жінка загинула; 37 госпіталізовано, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку російських військ зросла до 43, одна жінка загинула, повідомив у вівторок мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Уже 43 постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Одна жінка загинула. Госпіталізували 37 людей. Шістьом медики надали допомогу на місці
Раніше
Повідомлялося про 33 постраждалих.