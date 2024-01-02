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Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 33

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 33

Київ • УНН

 • 55189 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва зросла до 33

У Києві через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до 33. Про це повідомив  мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Виїхав до багатоповерхівки у Соломʼянському районі столиці, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Картина гнітюча… Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували

- повідомив Кличко у Telegram. 

Він повідомив, що неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу. 

"Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням", - розповів Кличко.

У КМВА повідомили, що пожежу в Подільському районі на складах, площею 2000 кв. м локалізовано.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 27 постраждалих.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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