Франція змінить тактику постачання зброї в Україну

Франція і надалі продовжуватиме допомагати Україні зброєю, однак тактика цих постачань поступово зміниться. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтервʼю France Info, пише УНН.

Підтримка Франції в постачанні військової техніки, звісно, продовжуватиметься. Однак вона поступово змінюватиметься, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель,

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За словами Гаеля Вейсьєра, для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.

На цей час ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами,