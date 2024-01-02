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Франція змінить тактику постачання зброї в Україну

Франція змінить тактику постачання зброї в Україну

Київ • УНН

 • 61915 перегляди

Франція скоригує тактику військової допомоги Україні з метою стимулювання виробництва озброєнь.

Франція і надалі продовжуватиме допомагати Україні зброєю, однак тактика цих постачань поступово зміниться. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтервʼю France Info, пише УНН.

Підтримка Франції в постачанні військової техніки, звісно, продовжуватиметься. Однак вона поступово змінюватиметься, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель,

– пояснив він.

Деталі

За словами Гаеля Вейсьєра, для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.

На цей час ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами,

- додав Вейсьєр.

Нагадаємо

Франція продовжить військову підтримку України, наступного року Київ отримає ще більше боєприпасів. Про це заявив Інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док.

Франція завершить роботу над Угодою про безпеку з Україною на початку 2024 року30.11.23, 03:20 • 40073 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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