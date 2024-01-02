Франція змінить тактику постачання зброї в Україну
Київ • УНН
Франція скоригує тактику військової допомоги Україні з метою стимулювання виробництва озброєнь.
Франція і надалі продовжуватиме допомагати Україні зброєю, однак тактика цих постачань поступово зміниться. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтервʼю France Info, пише УНН.
Підтримка Франції в постачанні військової техніки, звісно, продовжуватиметься. Однак вона поступово змінюватиметься, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель,
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За словами Гаеля Вейсьєра, для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.
На цей час ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами,
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Франція продовжить військову підтримку України, наступного року Київ отримає ще більше боєприпасів. Про це заявив Інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док.
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