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Зеленський провів розмову з Сунаком: говорили про посилення ППО України

Зеленський провів розмову з Сунаком: говорили про посилення ППО України

Київ • УНН

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Зеленський і Сунак обговорили посилення протиповітряної оборони України та далекобійних спроможностей ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.

Деталі 

Президент України розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За його словами, за 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

Зеленський подякував британським партнерам за внесок в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами

Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

- наголосив президент.

Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”02.01.24, 16:39 • 32602 перегляди

Доповнення

Крім того, сторони відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Маємо якнайшвидше її фіналізувати.

Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру

- підсумував глава держави.

Нагадаємо

Внаслідок нападу Росії на Україну 127 людей постраждали і 5 загинули; у Києві та Харкові ліквідовуються пожежі та пошкодження будівель.

Володимир Омельченко

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