Зеленський провів розмову з Сунаком: говорили про посилення ППО України
Київ • УНН
Зеленський і Сунак обговорили посилення протиповітряної оборони України та далекобійних спроможностей ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УНН.
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Президент України розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За його словами, за 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.
Зеленський подякував британським партнерам за внесок в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами
Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.
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Крім того, сторони відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Маємо якнайшвидше її фіналізувати.
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