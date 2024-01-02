Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”
Київ • УНН
Повітряні сили України збили 10 російських ракет "Кинжал" за допомогою системи "Патріот", що є рекордом. Головнокомандувач закликав до надання більшої допомоги у сфері протиповітряної оборони.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд. Головнокомандувач закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Про це Залужний написав в соціальній мережі Х, пише УНН.
Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи ППО Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять свої цілі, наслідки будуть катастрофічними
Він наголосив, що немає жодних підстав вважати, що ворог зупиниться та закликав партнерів надати Україні більше систем ППО та боєприпаси до них.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ.
Масштабна ракетна атака окупантів по Україні, ймовірно, обійшлась російській федерації в близько 620 мільйонів доларів.