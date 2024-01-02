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Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”

Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”

Київ • УНН

 • 32600 перегляди

Повітряні сили України збили 10 російських ракет "Кинжал" за допомогою системи "Патріот", що є рекордом. Головнокомандувач закликав до надання більшої допомоги у сфері протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд. Головнокомандувач закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Про це Залужний написав в соціальній мережі Х, пише УНН.

Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи ППО Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять свої цілі, наслідки будуть катастрофічними 

- написав в соцмережі Х Залужний.

Він наголосив, що немає жодних підстав вважати, що ворог зупиниться та закликав партнерів надати Україні більше систем ППО та боєприпаси до них.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ.

Масштабна ракетна атака окупантів по Україні, ймовірно, обійшлась російській федерації в близько 620 мільйонів доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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