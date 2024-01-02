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Масована ракетна атака рф: кількість постраждалих зросла до 127

Масована ракетна атака рф: кількість постраждалих зросла до 127

Київ • УНН

 • 35529 перегляди

Внаслідок нападу Росії на Україну 127 людей постраждали і 5 загинули; у Києві та Харкові ліквідовуються пожежі та пошкодження будівель.

Кількість постраждалих у результаті масованої атаки рф на Україну зросла до 127, передає УНН із посиланням на МВС.

Станом на 17:00 кількість постраждалих від масованої російської атаки збільшилась до 127 (загалом по Україні). Загинули 5 людей 

- повідомили у МВС.

За даними правоохоронців, триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва.

Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку, додали у МВС.

Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”02.01.24, 16:39 • 32602 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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