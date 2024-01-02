Масована ракетна атака рф: кількість постраждалих зросла до 127
Київ • УНН
Внаслідок нападу Росії на Україну 127 людей постраждали і 5 загинули; у Києві та Харкові ліквідовуються пожежі та пошкодження будівель.
Кількість постраждалих у результаті масованої атаки рф на Україну зросла до 127, передає УНН із посиланням на МВС.
Станом на 17:00 кількість постраждалих від масованої російської атаки збільшилась до 127 (загалом по Україні). Загинули 5 людей
За даними правоохоронців, триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва.
Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку, додали у МВС.
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