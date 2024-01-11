Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи
Украина укрепляет свою северную оборону инженерными заграждениями и мобильной противовоздушной обороной на фоне угроз со стороны России, заявил Сергей Наев.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления, но остается на сезонном максимуме, с прогнозом 1% дефицита в часы пик.
В оккупированном Мелитополе более 35 тысяч украинцев отказались от российских паспортов - Федоров
В Мелитополе более 35 000 жителей отказались от российского гражданства; 70 000 подвергаются враждебным преследованиям.
В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности
На взятке за освобождение от мобилизации разоблачен работник одесского военкомата, которому грозит до 5 лет лишения свободы. ГБР расследует все масштабы этой коррупции.
Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде
Заседание Рады, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00 Утром уже заседал Согласительный совет, однако депутатов на него не пустили.
Зеленский встретился с президентом Эстонии
Президент Украины Зеленский посещает Эстонию, где встретился с президентом Карисом.
АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты
Агенты АТЕШ провели успешную разведку на евпаторийском аэродроме, обнаружив отремонтированные самолеты и ракетный комплекс.
Оккупанты вторые сутки подряд активно наносят авиаудары на Таврическом направлении - Тарнавский
Российские войска усилили воздушные удары на Таврическом направлении, совершив 35 воздушных вылетов; украинские войска удерживают свои позиции.
На Лимано-Купянском направлении минус 50 единиц техники рф, количество атак врага возвращается на уровень, как до похолодания - Фитьо
Украинские войска уничтожили 50 единиц вражеской техники на Лимано-Купянском направлении; количество атак со стороны противника возросло до уровня, предшествовавшего похолоданию.
Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму
Спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар повредил российскую военную базу в оккупированном Крыму, в 120 км от линии фронта.