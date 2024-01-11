Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи

На севере активно развиваются оборонительные рубежи и создается мощная система инженерных заграждений в случае роста угрозы со стороны рф. Об этом рассказал Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает УНН.

Сидеть сложа руки времени нет. Силы обороны действуют на упреждение. Занимаемся повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО, продолжается контрдиверсионная работа. Но главное - развиваются оборонительные рубежи и создается мощная система инженерных заграждений - написал Наев в Telegram.

Он отметил, что все это делается для того, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. По словам Наева, на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, прибудут дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.

Наев рассказал, что оборонительные рубежи будут строиться по типовой схеме. Корректировки вносят только особенности местности. Как сообщается, каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом образуется система инженерных заграждений, как невзрывных, так и взрывных.

Украинская ПВО имеет достаточно боеприпасов, чтобы отразить еще несколько мощных атак рф - Наев