Розстріляли цивільного на окупованій частині Херсонщини: про підозру повідомили двом військовим рф
Київ • УНН
Двоє російських військовослужбовців отримали підозру за розстріл цивільного на окупованій частині Херсонщини
Двом військовим рф повідомили про підозру за розстріл цивільного на окупованій частині Херсонщини, повідомили у п'ятницю у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, у травні 2023 року двоє озброєних військових рф, у стані алкогольного сп’яніння, проникли на територію домоволодіння жителя тимчасово окупованого села Нова Збур’ївка Херсонської області.
"На подвір’ї підозрювані жорстоко побили 64-річного чоловіка. Потерпілий спробував врятуватись, сховавшись у будинку. Проте нападники зайшли за ним та розстріляли із автоматичної зброї", - повідомили у прокуратурі.
"Ідентифіковано та повідомлено про підозру двом військовим рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.
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