Расстрелял в спину двух мирных жителей Киевщины: военного рф приговорили к пожизненному заключению

К пожизненному заключению приговорен военнослужащий рф, который убил выстрелами в спину двух мирных жителей на Киевщине. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Пострадавшие - 61-летний владелец и 68-летний охранник автосалона. Мужчины не имели оружия и не участвовали в боевых действиях с оккупантами. Камеры наблюдения зафиксировали, как россиянин несколько минут разговаривал с ними, после чего якобы отпустил и расстрелял мужчин в спину, - говорится в сообщении.

Детали

По материалам следствия Нацполиции, потерпевшим было нанесено пятнадцать огнестрельных ранений, которые привели к смерти. После этого российский военный вместе с другими захватчиками разграбил автосалон.

Отмечается, что следователи Главного управления Нацполиции в АР Крым установили личность убийцы. Это 28-летний уроженец г. омск, который проходил службу в 212-м окружном учебном центре.

Напомним

10 января, в Семеновской общине Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с гражданским мужчиной.

15 лет за решеткой получил отставной полковник, который сдавал "вагнеровцам" дислокацию военных объектов