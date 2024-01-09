15 лет за решеткой получил отставной полковник, который сдавал "вагнеровцам" дислокацию военных объектов

На Житомирщине полковник в отставке, который служил в пользу россиян и сдавал врагу дислокацию военных объектов и техники ВСУ получил приговор суда. По данным СБУ шпиону дали 15 лет тюрьмы, передает УНН.

По материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет вражеский агент, который шпионил для рф на Житомирщине. ... На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. - сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

По данным следствия, российским агентом оказался экс-заместитель начальника штаба одной из танковых армий бывшего ссср, который в начале 1990-х ушел в отставку.

Следователи СБУ установили, что отставник был завербован рф в сентябре 2022 года. Россияне дали ему псевдоним "Снаров", и поручили собирать разведданные. В частности, известно, что в зоне его особого внимания были учебные центры и полигоны ВСУ, а также объекты Службы безопасности.

Кроме того, злоумышленник пытался собрать максимум персональных данных военнослужащих, правоохранителей и представителей органов местного самоуправления. Соответствующая информация нужна была врагу для того, чтобы отобрать потенциальных кандидатов для вербовки и расширения собственной агентурной сети.

Все эти данные он передавал через запрещенную соцсеть "Вконтакте".

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Дополнительно

После задержания фигуранта в марте 2023 года суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 200 тыс. грн.

Уже на следующий день агент внес залоговые средства и был освобожден из-под стражи. После чего он попытался убежать в Беларусь, однако был задержан сотрудниками СБУ в 300-х метрах от границы.

Во время обыска у злоумышленника изъяли крупную сумму наличных и записную книжку с разведывательной информацией о подразделениях украинских войск.

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Напомним

Ранее УНН писал уже об этом предателе. По данным прокуратуры он по идеологическим мотивам, через свой аккаунт в соцсети установил контакт с представителем ЧВК "вагнер" для сотрудничества с вражеской разведкой.