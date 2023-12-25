15 лет тюрьмы получил предатель, который захватывал здание СБУ в Мариуполе

К 15 годам заключения приговорили командира разведывательного взвода российских оккупантов, участвовавшего в захвате здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

По материалам Службы безопасности заочные сроки заключения получили еще двое предателей, которые воевали против Сил обороны Украины. Среди осужденных - командир разведывательного взвода рашистов, участвовавший в захвате здания СБУ в Мариуполе - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Донецкой области, который еще в 2014 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.

Там его назначили в состав "отдельной мотострелковой бригады "Славянская" народной милиции днр", которая подчинена командованию Южного военного округа рф Впоследствии предатель возглавил разведывательное подразделение вражеского соединения, а в конце февраля 2022 года участвовал в боях на восточном фронте, в частности, в Мариуполе.

Еще одним осужденным является житель Донецкой области, который в июле 2019 года записался в "отдельную артиллерийскую бригаду особого назначения "Кальмиус" 1-го армейского корпуса России.

После начала полномасштабного вторжения рф боевика "отправляли" на передовую восточного и южного фронтов, где он осуществлял артобстрелы позиций ВСУ. Также злоумышленник использовал противотанковое вооружение для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

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На основании собранных доказательств суд признал обоих вражеских приспешников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формированиях).

По материалам СБУ суд назначил им 15 лет тюремного заключения заочно с конфискацией имущества.

Поскольку осужденные находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.