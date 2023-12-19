К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  7181 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  106365 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  111428 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  110740 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  138277 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  139983 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  135970 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  131382 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  122747 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114564 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107511 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195486 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237489 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246984 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203030 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

  •  116520 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

  •  106125 просмотра
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  78575 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  61437 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  42932 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ

Агента ФСБ по прозвищу "Скиф" приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку вербовки информаторов и сотрудника СБУ для сбора разведывательной информации в Одесской области.

Криминал и ЧП •   •  26756 просмотра
К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ

Непогода оставила без света 132 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

132 населенных пункта в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины обесточены из-за непогоды; Министерство энергетики уверяет, что энергосистема работает стабильно, плановых отключений для населения нет.

Общество •   •  24823 просмотра
Непогода оставила без света 132 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

Ватикан разрешил благословение для однополых пар, но исключил обряды брака: детали

Ватикан позволяет священникам благословлять однополые пары, не подразумевая одобрения Церковью их союза, чтобы избежать схожести брачных церемоний.

Новости Мира •   •  20564 просмотра
Ватикан разрешил благословение для однополых пар, но исключил обряды брака: детали

В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства

Правительство Украины прогнозирует, что среднемесячная номинальная заработная плата вырастет с 21 809 грн в 2024 году до 30 260 грн в 2026 году с ежегодными темпами роста от 8,5% до 9,1%.

Экономика •   •  24639 просмотра
В Украине ожидается рост зарплаты следующие три года - прогноз правительства

Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине

российские наемники в Африке, которые финансируются за счет добычи и "отмывания" россией на международных рынках африканского золота, также обеспечивают поток миллиардов на войны, которые ведет кремль. Все это происходит несмотря на строгие санкции, сообщает отчет The Blood Gold.

Война •   •  23284 просмотра
Золото, добытое в Африке, приносит кремлю миллиарды и влияет на войну рф в Украине

Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023

Украинская компания МХП получила семь наград на церемонии награждения HR Brand 2023 за свои проекты. Среди инициатив, которые получили признание - реинтеграция ветеранов, женщины в профильных отраслях и поддержка психического здоровья работников.

Новости Бизнеса •   •  12028 просмотра
Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023

США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

Новости Мира •   •  18781 просмотра
США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.

Криминал и ЧП •   •  106365 просмотра
Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой среди главных приоритетов США - посол Бринк

Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.

Политика •   •  24015 просмотра
Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой среди главных приоритетов США - посол Бринк

Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ

Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.

Общество •   •  25562 просмотра
Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ