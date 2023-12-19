К 15 годам тюрьмы приговорили за государственную измену агента фсб: хотел завербовать сотрудницу СБУ

В Одесской области к 15 годам заключения приговорили вражеского агента за государственную измену. Он формировал собственную сеть информаторов в регионе и пытался завербовать сотрудницу СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, агент фсб с оперативным псевдонимом "Скиф" формировал собственную сеть информаторов в Одесской области и пытался привлечь к ней местных представителей силовых ведомств. Информаторы должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины.

Как установило следствие, осужденным является местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой "ПМР". Затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

В 2014 году предатель прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу рф, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

После чего мужчина сбежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач фсб был завербован двумя представителями ее местного "филиала".

Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ

В начале октября этого года в рамках спецоперации СБУ вывела "Скифа" с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ. После чего правоохранители его задержали.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента "Скифа" виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.