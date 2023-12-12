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Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:32  •  22995 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб, которая передавала россии геолокацию украинских сил в Донецке, а ее связным был священнослужитель УПЦ (МП). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Задержана информаторка фсб, которая корректировала удары рф по Силам обороны в Донецкой области. Ее "связным" был бывший настоятель одного из храмов УПЦ (МП). Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Установлено, что ранее злоумышленница была помощницей клирика. После его бегства в россию она продолжила держать с ним контакт.

Для налаживания разведывательно-подрывной деятельности женщина в начале года выезжала в рф через страны Евросоюза, чтобы со своим "куратором" от ФСБ - экс-главой разведки артиллерии 100-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов. Предательница получила основные задачи, установила каналы коммуникации через клирика УПЦ (МП) и вернулась в Украину.

Злоумышленница собирала разведывательную информацию, например геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска, и передавала сведения в рф.

Сотрудники СБУ задержали вражескую пособницу в собственном доме в поселке Красноторка. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предали Украину и воевали против ВСУ: двум боевикам сообщили о подозрении

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Інформаторка фсб передавала окупантам геолокації ЗСУ на Донеччині через "зв’язкового" з УПЦ (МП) - СБУ
SBU: FSB informant passes geolocations of Ukrainian Armed Forces in Donetsk region to occupants through "liaison" with UOC (MP)
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