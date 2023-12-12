Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб, которая передавала россии геолокацию украинских сил в Донецке, а ее связным был священнослужитель УПЦ (МП). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Задержана информаторка фсб, которая корректировала удары рф по Силам обороны в Донецкой области. Ее "связным" был бывший настоятель одного из храмов УПЦ (МП). Об этом сообщила СБУ, передает УНН.
Детали
Установлено, что ранее злоумышленница была помощницей клирика. После его бегства в россию она продолжила держать с ним контакт.
Для налаживания разведывательно-подрывной деятельности женщина в начале года выезжала в рф через страны Евросоюза, чтобы со своим "куратором" от ФСБ - экс-главой разведки артиллерии 100-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов. Предательница получила основные задачи, установила каналы коммуникации через клирика УПЦ (МП) и вернулась в Украину.
Злоумышленница собирала разведывательную информацию, например геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска, и передавала сведения в рф.
Сотрудники СБУ задержали вражескую пособницу в собственном доме в поселке Красноторка. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ
Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб, которая передавала россии геолокацию украинских сил в Донецке, а ее связным был священнослужитель УПЦ (МП). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
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