Кабмин утвердил положение о системе блокировки телерадиовещания из россии, беларуси, Приднестровья и оккупированных территорий Украины. Система будет блокировать сигналы наземного телевидения и FM-радио.
Мужчина, который уклонялся от прохождения ВВК, обвинил военных в избиении и алкогольном опьянении. Медицинская экспертиза не подтвердила заявленные им травмы, а военные опровергли все обвинения.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 858390 человек и более 10 тысяч танков.
Состоялся телефонный разговор между главой МИД россии Лавровым и госсекретарем США Рубио по инициативе американской стороны. Стороны договорились о регулярных контактах и подготовке встречи на высшем уровне.
россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.
В Одесской области задержали сотрудника ТЦК, который перевозил призывников в Приднестровье за 5-8 тысяч долларов. В его автомобиле обнаружили шестерых мужчин призывного возраста из разных областей Украины.
Венгерская компания начнет поставлять газ в Приднестровье при поддержке российского кредита. После 10-дневных гуманитарных поставок европейского газа регион получил новую схему обеспечения топливом.
Moldovagaz направила в Приднестровье 3 млн кубометров газа в кредит под гарантии ЕС. Регион должен вернуть одолженный объем голубого топлива до марта 2025 года.
российские войска расширяют позиции к северу от Купянска для вытеснения ВСУ с восточного берега Оскола. Оккупанты планируют 6-9 месячную операцию по окружению города и форсированию реки.
Молдова будет поставлять 3 млн кубометров газа в Приднестровье с 1 февраля. Согласно договору между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз", газ предоставляется в кредит с возвратом до марта 2025 года.
«Молдовагаз» и „Тираспольтрансгаз“ заключили договор о поставках 3 млн кубометров газа в кредит. Приднестровье должно вернуть одолженный объем газа до марта 2025 года.
Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа для поддержания давления в системе. ЕС выделит 30 млн евро на закупку газа для производства электроэнергии в регионе.
Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию.
путин заявил о готовности к переговорам с США по войне в Украине, но требует полной капитуляции Украины. кремль отказывается от компромиссов по требованиям, выдвинутым в конце 2021 года.
Власти Приднестровья приняли предложение о поставках газа через компанию «Молдовагаз». Решение принято после того, как «Газпром» объявил о прекращении поставок газа с 2025 года.
Майя Санду заявила о готовности оказать финансовую и гуманитарную помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса.
Глава непризнанной Приднестровской республики заявил о возобновлении поставок российского газа в качестве гуманитарной помощи. Объемы поставок должны покрыть потребности населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий региона.
Украинские спасатели готовы помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии. Украина также предлагает Молдове помощь с поставками угля для Приднестровья.
МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах рф из-за дезинформационных заявлений об энергокризисе в Приднестровье. Дипломату указали на недопустимость заявлений, подрывающих стабильность страны.
Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа из РФ из-за окончания транзитного соглашения.
В Приднестровье возник энергетический кризис после прекращения поставок российского газа через Украину. Без газоснабжения остались 72 тысячи домов, 1500 многоэтажек лишились отопления и горячей воды.
3 января в Приднестровье введут часовые отключения электроэнергии из-за превышения потребления. Ограничения затронут Тирасполь, Рыбницу, Бендеры и другие населенные пункты с 18:00 до 22:00.
Национальное агентство Молдовы утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. Стоимость тепла вырастет до 2510 леев за гигакалорию, а электроэнергия подорожает на 65-75%.
"Тираспольтрансгаз" прекратил подачу газа в ряд населенных пунктов, подконтрольных Кишиневу. Без газоснабжения остались жилые дома, котельные, школы, больницы и государственные учреждения.
Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Это возможно при условии, что электроэнергия не используется другими импортерами.
Молдавская ГРЭС в Приднестровье остановила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на угольное топливо. Запасов донецкого угля хватит на 50 дней для обеспечения гуманитарных нужд региона.
С 1 января 2025 года в Приднестровье прекращена подача тепла и горячей воды из-за остановки поставок российского газа. Отключение затронет все объекты, кроме медучреждений с стационарным пребыванием.
Сепаратистские власти Приднестровья прекратили поставки газа 12 госучреждениям из-за будущего прекращения транзита из рф. «Газпром» планирует остановить экспорт газа в Молдову с 1 января из-за долгов.
Премьер Молдовы заявил о непризнании долга перед «Газпромом», который планирует прекратить поставки газа с 2025 года. Страна диверсифицировала источники газа и рассматривает обращение в международный арбитраж.
«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за якобы долгов. Премьер Дорин Речан заявил о готовности страны к этому и наличии альтернативных источников поставок.