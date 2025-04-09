Приднестровье

"Использует энергию как политическое оружие": премьер Молдовы о полном прекращении поставок газа из рф в 2025 году

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за якобы долгов. Премьер Дорин Речан заявил о готовности страны к этому и наличии альтернативных источников поставок.