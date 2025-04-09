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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28753 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 858390 человек и более 10 тысяч танков.

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В россии заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между главой МИД россии Лавровым и госсекретарем США Рубио по инициативе американской стороны. Стороны договорились о регулярных контактах и подготовке встречи на высшем уровне.

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Зеленский: россия сократила контингент в Приднестровье до 2500 военных

россия уменьшила военное присутствие в Приднестровье до 2500 человек, из которых 1000-1500 - россияне. Большинство военных охраняют склады с оружием, остальные выведены через Кишинев.

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За деньги перевозил мужчин в Приднестровье: в Одесской области разоблачили работника ТЦК

В Одесской области задержали сотрудника ТЦК, который перевозил призывников в Приднестровье за 5-8 тысяч долларов. В его автомобиле обнаружили шестерых мужчин призывного возраста из разных областей Украины.

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Приднестровье будет получать газ за счет российского кредита

Венгерская компания начнет поставлять газ в Приднестровье при поддержке российского кредита. После 10-дневных гуманитарных поставок европейского газа регион получил новую схему обеспечения топливом.

Новости Мира • 10 февраля, 13:54 • 24331 просмотра

Молдова начала поставлять газ в Приднестровье

Moldovagaz направила в Приднестровье 3 млн кубометров газа в кредит под гарантии ЕС. Регион должен вернуть одолженный объем голубого топлива до марта 2025 года.

Новости Мира • 1 февраля, 20:12 • 37722 просмотра

россияне пытаются окружить Купянск: в ISW рассказали о рисках и угрозах для ВСУ

российские войска расширяют позиции к северу от Купянска для вытеснения ВСУ с восточного берега Оскола. Оккупанты планируют 6-9 месячную операцию по окружению города и форсированию реки.

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Первая поставка газа из Молдовы в Приднестровье состоится 1 февраля

Молдова будет поставлять 3 млн кубометров газа в Приднестровье с 1 февраля. Согласно договору между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз", газ предоставляется в кредит с возвратом до марта 2025 года.

Новости Мира • 31 января, 23:03 • 28928 просмотра

Приднестровье получит газ от Молдовы: подписан кредитный договор на 3 млн кубов

«Молдовагаз» и „Тираспольтрансгаз“ заключили договор о поставках 3 млн кубометров газа в кредит. Приднестровье должно вернуть одолженный объем газа до марта 2025 года.

Новости Мира • 29 января, 14:22 • 24404 просмотра

Молдова предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг

Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа для поддержания давления в системе. ЕС выделит 30 млн евро на закупку газа для производства электроэнергии в регионе.

Новости Мира • 27 января, 14:33 • 29574 просмотра

Зеленский: у нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову

Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию.

Экономика • 25 января, 12:50 • 44944 просмотра

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин заявил о готовности к переговорам с США по войне в Украине, но требует полной капитуляции Украины. кремль отказывается от компромиссов по требованиям, выдвинутым в конце 2021 года.

Война • 21 января, 04:57 • 118737 просмотра

Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

Власти Приднестровья приняли предложение о поставках газа через компанию «Молдовагаз». Решение принято после того, как «Газпром» объявил о прекращении поставок газа с 2025 года.

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Президент Молдовы рассказала, при каких условиях возможна финансовая поддержка для Приднестровья

Майя Санду заявила о готовности оказать финансовую и гуманитарную помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса.

Новости Мира • 20 января, 08:09 • 35495 просмотра

россия будет поставлять в Приднестровье газ под видом гуманитарной помощи - росСМИ

Глава непризнанной Приднестровской республики заявил о возобновлении поставок российского газа в качестве гуманитарной помощи. Объемы поставок должны покрыть потребности населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий региона.

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Украина готова отправить 150 спасателей на помощь США в борьбе с пожарами в Калифорнии - Зеленский

Украинские спасатели готовы помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии. Украина также предлагает Молдове помощь с поставками угля для Приднестровья.

Общество • 12 января, 20:12 • 64083 просмотра

Молдова вызвала временного поверенного россии из-за дезинформационных заявлений об энергетическом кризисе

МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах рф из-за дезинформационных заявлений об энергокризисе в Приднестровье. Дипломату указали на недопустимость заявлений, подрывающих стабильность страны.

политика • 9 января, 23:02 • 23603 просмотра

ЕС призывает Приднестровье принять предложения Молдовы по энергетической помощи

Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа из РФ из-за окончания транзитного соглашения.

Экономика • 7 января, 11:06 • 32800 просмотра

В Приднестровье без газа остались около 72 тыс. домов

В Приднестровье возник энергетический кризис после прекращения поставок российского газа через Украину. Без газоснабжения остались 72 тысячи домов, 1500 многоэтажек лишились отопления и горячей воды.

Новости Мира • 4 января, 09:17 • 27920 просмотра

В Приднестровье начнутся веерные отключения электроэнергии

3 января в Приднестровье введут часовые отключения электроэнергии из-за превышения потребления. Ограничения затронут Тирасполь, Рыбницу, Бендеры и другие населенные пункты с 18:00 до 22:00.

Новости Мира • 3 января, 15:35 • 23212 просмотра

В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию

Национальное агентство Молдовы утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. Стоимость тепла вырастет до 2510 леев за гигакалорию, а электроэнергия подорожает на 65-75%.

Новости Мира • 3 января, 12:37 • 23448 просмотра

Более 10 населенных пунктов Молдовы остались без газа: что известно

"Тираспольтрансгаз" прекратил подачу газа в ряд населенных пунктов, подконтрольных Кишиневу. Без газоснабжения остались жилые дома, котельные, школы, больницы и государственные учреждения.

Новости Мира • 2 января, 14:45 • 27164 просмотра

Молдова может увеличить импорт электроэнергии из ЕС почти вдвое

Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Это возможно при условии, что электроэнергия не используется другими импортерами.

Новости Мира • 1 января, 19:41 • 29946 просмотра

Молдавская ГРЭС остановила поставки электроэнергии и перешла на уголь

Молдавская ГРЭС в Приднестровье остановила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на угольное топливо. Запасов донецкого угля хватит на 50 дней для обеспечения гуманитарных нужд региона.

Новости Мира • 1 января, 16:42 • 29836 просмотра

В Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение

С 1 января 2025 года в Приднестровье прекращена подача тепла и горячей воды из-за остановки поставок российского газа. Отключение затронет все объекты, кроме медучреждений с стационарным пребыванием.

Новости Мира • 1 января, 10:08 • 25151 просмотра

Приднестровье отключает газ госучреждениям на фоне завершения транзита через Украину

Сепаратистские власти Приднестровья прекратили поставки газа 12 госучреждениям из-за будущего прекращения транзита из рф. «Газпром» планирует остановить экспорт газа в Молдову с 1 января из-за долгов.

Новости Мира • 30 декабря, 10:57 • 20848 просмотра

Премьер-министр Молдовы заявил, что страна не признает ни одного долга перед «Газпромом»

Премьер Молдовы заявил о непризнании долга перед «Газпромом», который планирует прекратить поставки газа с 2025 года. Страна диверсифицировала источники газа и рассматривает обращение в международный арбитраж.

Новости Мира • 29 декабря, 08:34 • 22452 просмотра

"Использует энергию как политическое оружие": премьер Молдовы о полном прекращении поставок газа из рф в 2025 году

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за якобы долгов. Премьер Дорин Речан заявил о готовности страны к этому и наличии альтернативных источников поставок.

Новости Мира • 28 декабря, 16:37 • 22527 просмотра