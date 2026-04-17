рф пытается укрепить свой контингент в Приднестровье из-за опасений за безопасность войск – Буданов

Киев • УНН

 • 422 просмотра

кремль рассматривает сценарии усиления присутствия в Приднестровье из-за психологического давления. Украина принимает превентивные меры и укрепляет оборону границы.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что россия продолжает рассматривать сценарии активизации в Приднестровье и стремится усилить свое присутствие в регионе. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна", передает УНН.

Детали

По оценке Буданова, сейчас кремль использует преимущественно психологическое давление и демонстративные шаги, а не прямое военное обострение.

Есть данные разведки, которые показывают, что россия не отказывается от плана активизировать действия в Приднестровье. Я назвал бы это войной страхов. Россияне боятся за свой контингент и пытаются предпринять определенные шаги, чтобы его усилить и быть готовыми к реакции, если что-то произойдет 

– отметил Буданов.

В то же время Украина принимает превентивные меры и укрепляет оборону на приднестровском направлении.

Буданов отмечает, что украинская сторона контролирует ситуацию и готова действовать в случае возникновения новых угроз.

