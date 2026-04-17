беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле

В приграничных районах беларуси идет строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. россия в очередной раз будет пытаться втянуть беларусь в свою войну. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, был доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Прежде всего по фронту – спасибо всем нашим подразделениям, которые сохраняют позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно.

Президент добавил, что фиксируется попытка оккупационного контингента провести перегруппировку сил – вероятнее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории беларуси повысили активность вооруженных сил.

По данным разведки, в приграничных районах беларуси идет строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. Считаем, что россия в очередной раз будет пытаться втянуть Беларусь в свою войну. Поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство беларуси от ошибок - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Сырский также обсудили и "наши дальнейшие дальнобойные операции".

