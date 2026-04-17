$43.640.1251.420.15
ukenru
16:34 • 3530 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
14:55 • 8834 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
14:09 • 11461 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
12:57 • 11702 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
12:25 • 12978 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34 • 14927 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25 • 18093 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 22525 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 40366 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 41860 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.7м/с
63%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Свириденко после визита в Вашингтон чувствует больше уверенности в поддержке США17 апреля, 09:14 • 6420 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 20033 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 20157 просмотра
В Киеве из Днепра изъяли российский БПЛА с боевой частьюPhotoVideo17 апреля, 10:51 • 10467 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto13:08 • 12848 просмотра
публикации
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo15:20 • 4994 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto13:08 • 12881 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 20186 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 20056 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 30670 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo13:39 • 2878 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 16753 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 42899 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 48879 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 55562 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Saab JAS 39 Gripen

беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле

Киев • УНН

 • 3534 просмотра

Разведка зафиксировала военную активность в приграничье беларуси. Зеленский поручил предупредить минск о готовности Украины к защите территорий.

В приграничных районах беларуси идет строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. россия в очередной раз будет пытаться втянуть беларусь в свою войну. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, был доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Прежде всего по фронту – спасибо всем нашим подразделениям, которые сохраняют позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно. 

Президент добавил, что фиксируется попытка оккупационного контингента провести перегруппировку сил – вероятнее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории беларуси повысили активность вооруженных сил. 

По данным разведки, в приграничных районах беларуси идет строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. Считаем, что россия в очередной раз будет пытаться втянуть Беларусь в свою войну. Поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство беларуси от ошибок 

- заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Сырский также обсудили и "наши дальнейшие дальнобойные операции". 

"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси06.04.26, 19:58 • 50509 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Венесуэла
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина