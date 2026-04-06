"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси

Заявления о возможном наступлении с территории Беларуси на Украину не имеют под собой реальных военных оснований и являются элементом информационно-психологического давления. Такое мнение в комментарии УНН высказали полковник запаса Сергей Грабский и военный эксперт Алексей Гетьман.

Недавно появилась информация, что Россия планирует создать базы для запуска дальнобойных дронов в Беларуси, что может значительно усилить угрозу для Украины. Именно поэтому ряд СМИ начали распространять информацию о возможном вступлении Беларуси в войну.

"Это старая и примитивная информационная операция"

По словам Сергея Грабского, подобные заявления не соответствуют реальной ситуации и активно используются для давления на общество.

Эта информация настолько примитивна и стара, что ее разобрали еще месяц-два назад. Беларусь не может самостоятельно вступить в войну. Фактически это не отдельная военная сила, а элемент российской военной системы, который действует исключительно по указаниям генштаба РФ - пояснил он.

Ограниченные возможности белорусской армии

Эксперт подчеркивает, что даже формально белорусская армия не имеет ресурсов для полноценного наступления.

Численность белорусской армии - около 65 тысяч, но реально боеспособных подразделений - максимум 15-17 тысяч. Это люди без боевого опыта, с техникой уровня начала 90-х годов. Они не имеют ни ресурсов, ни инфраструктуры для ведения наступательных действий - отметил Грабский.

Кроме того, значительная часть запасов вооружения была вывезена в Россию.

Беларусь как ресурс, но не как угроза наступления

В то же время Грабский признает, что Беларусь может использоваться Россией как вспомогательный ресурс в войне, но не как самостоятельное направление наступления. Речь идет, в частности, о возможной мобилизации и использовании человеческого ресурса.

Да, теоретически Беларусь может быть использована как вспомогательный элемент - как ресурс для доукомплектования российских войск. Они могут мобилизовать до 200 тысяч человек в течение нескольких месяцев. Но на сегодня никаких признаков такого сценария нет - отметил Грабский.

География и укрепления играют в пользу Украины

Алексей Гетьман обращает внимание, что даже теоретическое наступление из Беларуси затруднено как географией, так и подготовкой украинской обороны.

Граница с Беларусью является одной из наиболее укрепленных. Там сложная местность - леса, болота, ограниченное количество направлений для движения. Все эти проходы находятся под нашим огневым контролем, заминированы, и пройти там практически невозможно - пояснил он.

По его словам, опыт 2022 года подтвердил эти выводы, когда российские войска не смогли реализовать свои планы даже на наиболее удобном направлении. Вероятность вступления Беларуси в войну близка к нулю

Гетьман также подчеркивает, что политические заявления со стороны Минска не являются новыми и повторяются уже не первый год.

Вероятность вступления Беларуси в войну близка к нулю. Такие заявления звучат не впервые - это попытки показать лояльность к Кремлю. Но реальных предпосылок для этого нет - отметил эксперт.

Он добавляет, что в случае такого сценария Беларусь сразу станет стороной агрессии со всеми вытекающими последствиями.

Если хотя бы один белорусский военный пересечет границу Украины, это будет признано актом агрессии. После этого Беларусь становится законной целью. Мы будем наносить удары по военным и промышленным объектам. И это прекрасно понимает Лукашенко, я знаю, что ему прямо дали понять, не публично, что он также может стать целью - подчеркнул Гетьман.

Базы дронов в Беларуси - не новость и не критическая угроза

Оба эксперта сходятся во мнении, что информация о базах дронов не является новой и также используется в информационной войне.

Эта информация появлялась еще раньше. Речь идет не о пусковых площадках, а о возможных станциях управления или ретрансляции сигнала. Это обычное информационное давление, ничего принципиально нового здесь нет - пояснил Гетьман.

Сергей Грабский добавляет, что даже в случае появления таких объектов это не меняет ситуацию для Украины.

Если там будут создаваться какие-то базы или пункты управления дронами - это не проблема. Это означает лишь одно: у нас появляются дополнительные цели для поражения - отметил он.

Итак, оба эксперта подчеркивают, что разговоры о наступлении со стороны Беларуси преувеличены и направлены на психологическое давление. По состоянию на сейчас реальных предпосылок для такого сценария нет, а любые действия Минска будут иметь для него критические последствия.