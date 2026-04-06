Х-47М2 «Кинджал»

росія планує розмістити бази далекобійних дронів у білорусі, що загрожує Україні - Forbes

Київ • УНН

 • 874 перегляди

москва планує створити чотири пункти управління БПЛА на білоруській території. Це скоротить час підльоту до Києва та посилить загрозу ракетних ударів.

росія планує створити бази для запуску далекобійних дронів на території білорусі, що може значно посилити загрозу для України. Про це повідомляє Forbes із посиланням на заяви української влади, передає УНН.

Деталі

За словами Президента Володимира Зеленського, розміщення таких об’єктів дозволить росії здійснювати частіші та більш небезпечні атаки. Відстань від потенційних баз до Києва становить близько 440 км, що скорочує час реагування української ППО.

За даними Reuters, москва планує створити щонайменше чотири наземні пункти управління дронами на території білорусі.

росія має намір і надалі використовувати територію білорусі для розміщення інфраструктури управління далекобійними дронами

- зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що білорусь дедалі глибше втягується у війну проти України, і закликав європейські країни звернути увагу на ці ризики.

Зазначається, що це не перший випадок використання білоруської території у війні. З 2022 року російські війська застосовували її як плацдарм для наступу на північ України та для ракетних ударів.

Крім того, за інформацією ЗМІ, росія також може розміщувати у білорусі сучасні балістичні ракети, що ще більше посилює військову співпрацю між москвою та режимом олександра лукашенка.

На цьому тлі країни НАТО, зокрема Польща та Румунія, також уважно стежать за ситуацією, оскільки потенційні запуски дронів із Білорусі можуть становити загрозу і для їхнього повітряного простору.

Андрій Тимощенков

