Польща заявила про зменшення спроб незаконного перетину кордону з білоруссю на 96%

Київ • УНН

 • 1876 перегляди

У першому кварталі 2026 року зафіксували лише 158 спроб прориву кордону. Польща досягла результату через посилення безпеки та нову урядову політику.

Польща заявила про зменшення спроб незаконного перетину кордону з білоруссю на 96%

У Польщі кількість спроб незаконного перетину кордону з білоруссю у першому кварталі 2026 року скоротилася майже на 96%. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, зазначивши, що за січень – березень зафіксували 158 таких випадків проти 3306 за аналогічний період 2022 року. Про це пише УНН.

Деталі

У польському МВС заявили, що таке зниження пов’язане з посиленням прикордонної безпеки, інвестиціями в інфраструктуру та тимчасовим призупиненням права на подання заяв на притулок на білоруському напрямку. У відомстві назвали це результатом урядової політики "нульової толерантності" до нелегального перетину кордону.

Польща на 3 місяці продовжить дію буферної зони на кордоні з білоруссю18.02.26, 20:58 • 5896 переглядiв

Польща зберігає жорсткий контроль на кордоні

На початку квітня польська влада також продовжила дію так званої буферної зони на кордоні з білоруссю ще на три місяці. Вона діє в прикордонних районах для посиленого контролю та обмеження доступу до окремих ділянок кордону.

Польща неодноразово заявляла, що міграційний тиск на цьому напрямку має організований характер, а кордон із білоруссю розглядається як один із ключових безпекових викликів для країни та ЄС.

Польща обмежує польоти авіації на три місяці вздовж кордону з Україною і білоруссю06.03.26, 14:04 • 6289 переглядiв

Степан Гафтко

