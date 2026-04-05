Польща заявила про зменшення спроб незаконного перетину кордону з білоруссю на 96%
Київ • УНН
У першому кварталі 2026 року зафіксували лише 158 спроб прориву кордону. Польща досягла результату через посилення безпеки та нову урядову політику.
У Польщі кількість спроб незаконного перетину кордону з білоруссю у першому кварталі 2026 року скоротилася майже на 96%. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, зазначивши, що за січень – березень зафіксували 158 таких випадків проти 3306 за аналогічний період 2022 року. Про це пише УНН.
Деталі
У польському МВС заявили, що таке зниження пов’язане з посиленням прикордонної безпеки, інвестиціями в інфраструктуру та тимчасовим призупиненням права на подання заяв на притулок на білоруському напрямку. У відомстві назвали це результатом урядової політики "нульової толерантності" до нелегального перетину кордону.
Польща зберігає жорсткий контроль на кордоні
На початку квітня польська влада також продовжила дію так званої буферної зони на кордоні з білоруссю ще на три місяці. Вона діє в прикордонних районах для посиленого контролю та обмеження доступу до окремих ділянок кордону.
Польща неодноразово заявляла, що міграційний тиск на цьому напрямку має організований характер, а кордон із білоруссю розглядається як один із ключових безпекових викликів для країни та ЄС.
