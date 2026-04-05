Польша заявила об уменьшении попыток незаконного пересечения границы с Беларусью на 96%

В Польше количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью в первом квартале 2026 года сократилось почти на 96%. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, отметив, что за январь – март зафиксировали 158 таких случаев против 3306 за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет УНН.

В польском МВД заявили, что такое снижение связано с усилением пограничной безопасности, инвестициями в инфраструктуру и временным приостановлением права на подачу заявлений на убежище на белорусском направлении. В ведомстве назвали это результатом правительственной политики "нулевой толерантности" к нелегальному пересечению границы.

Польша на 3 месяца продлит действие буферной зоны на границе с беларусью

В начале апреля польские власти также продлили действие так называемой буферной зоны на границе с Беларусью еще на три месяца. Она действует в приграничных районах для усиленного контроля и ограничения доступа к отдельным участкам границы.

Польша неоднократно заявляла, что миграционное давление на этом направлении носит организованный характер, а граница с Беларусью рассматривается как один из ключевых вызовов безопасности для страны и ЕС.

Польша ограничивает полеты авиации на три месяца вдоль границы с Украиной и беларусью