Польша на 3 месяца продлит действие буферной зоны на границе с беларусью

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Польское МВД продлит временный запрет на пребывание в районе границы с беларусью еще на три месяца, до 4 марта 2026 года. Это связано с миграционным давлением и запуском метеорологических аэростатов с табачными изделиями.

Польша на 3 месяца продлит действие буферной зоны на границе с беларусью

В среду, 18 февраля, Министерство внутренних дел Польши опубликовало проект постановления, которое продлит временный запрет на пребывание в районе, прилегающем к границе с Беларусью, еще на три месяца. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Действующий регламент Министерства внутренних дел и администрации ввел временный запрет до 4 марта 2026 года. Новый проект предусматривает его продление – с 5 марта – еще на 90 дней.

Зона, на которую распространяется запрет, будет включать участок границы длиной более 78 км.

Министерство внутренних дел Польши подчеркнуло, что необходимость расширения буферной зоны обусловлена постоянным миграционным давлением на польско-белорусской границе. 

Авторы проекта также добавили, что в последнее время значительно возросло количество случаев, когда с территории Беларуси запускают метеорологические аэростаты с подвешенными пакетами табачных изделий.

Дополнение

Буферную зону на границе с Беларусью Польша ввела 13 июня 2024 года.

Напомним

Польша поднимала военные самолеты в ночь на 17 февраля из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине. Также польские военные фиксировали объекты, похожие на воздушные шары со стороны Беларуси.

Ольга Розгон

