Польща на 3 місяці продовжить дію буферної зони на кордоні з білоруссю
Київ • УНН
Польське МВС продовжить тимчасову заборону на перебування в районі кордону з білоруссю ще на три місяці, до 4 березня 2026 року. Це пов'язано з міграційним тиском та запуском метеорологічних аеростатів з тютюновими виробами.
У середу, 18 лютого, Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в районі, прилеглому до кордону з білоруссю, ще на три місяці. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Чинний регламент Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ввів тимчасову заборону до 4 березня 2026 року. Новий проєкт передбачає її продовження – з 5 березня – ще на 90 днів.
Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.
Міністерство внутрішніх справ Польщі наголосило, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.
Автори проєкту також додали, що останнім часом значно зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.
Доповнення
Буферну зону на кордоні з білоруссю Польща запровадила 13 червня 2024 року.
Нагадаємо
Польща підіймала військові літаки в ніч на 17 лютого через російські ракетні та дронові атаки по Україні. Також польські військові фіксували об'єкти, схожі на повітряні кулі з боку білорусі.