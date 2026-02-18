Польща на 3 місяці продовжить дію буферної зони на кордоні з білоруссю

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 7640 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 16644 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 13842 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 22611 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 19413 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16293 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20739 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23887 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17319 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18226 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 14337 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 23621 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 13490 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 10721 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 16299 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 4646 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 16645 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 16345 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 22612 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 56915 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Абу-Дабі
Угорщина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 10765 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 13537 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 21619 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 34111 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 29187 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Польща на 3 місяці продовжить дію буферної зони на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Польське МВС продовжить тимчасову заборону на перебування в районі кордону з білоруссю ще на три місяці, до 4 березня 2026 року. Це пов'язано з міграційним тиском та запуском метеорологічних аеростатів з тютюновими виробами.

Польща на 3 місяці продовжить дію буферної зони на кордоні з білоруссю

У середу, 18 лютого, Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в районі, прилеглому до кордону з білоруссю, ще на три місяці. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Чинний регламент Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ввів тимчасову заборону до 4 березня 2026 року. Новий проєкт передбачає її продовження – з 5 березня – ще на 90 днів.

Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.

Міністерство внутрішніх справ Польщі наголосило, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. 

Автори проєкту також додали, що останнім часом значно зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.

Доповнення

Буферну зону на кордоні з білоруссю Польща запровадила 13 червня 2024 року.

Нагадаємо

Польща підіймала військові літаки в ніч на 17 лютого через російські ракетні та дронові атаки по Україні. Також польські військові фіксували об'єкти, схожі на повітряні кулі з боку білорусі.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Білорусь
Польща