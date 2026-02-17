Польща піднімала військові літаки через ракетні та дронові атаки рф по Україні 17 лютого
Київ • УНН
Польща підіймала військові літаки в ніч на 17 лютого через російські ракетні та дронові атаки по Україні. Ці дії мали превентивний характер для забезпечення безпеки та захисту повітряного простору.
Через російські ракетні і дронові атаки по Україні в ніч на 17 лютого Польща підіймала військові літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.
Деталі
Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою зникнення, йдеться в дописі.
Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування
Нагадаємо
17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.
На Одещині внаслідок російської атаки постраждали три людини, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.