Польща піднімала військові літаки через ракетні та дронові атаки рф по Україні 17 лютого

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 13384 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 22182 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 32138 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 26473 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 41317 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30416 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52948 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27131 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30046 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35920 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16 лютого, 21:26 • 8006 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 13966 перегляди
Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США16 лютого, 22:39 • 4184 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 10235 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10694 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 16645 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 27337 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 41297 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52938 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 85590 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Одеса
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10787 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 12379 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 14925 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 24279 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 30141 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Золото

Польща піднімала військові літаки через ракетні та дронові атаки рф по Україні 17 лютого

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Польща підіймала військові літаки в ніч на 17 лютого через російські ракетні та дронові атаки по Україні. Ці дії мали превентивний характер для забезпечення безпеки та захисту повітряного простору.

Польща піднімала військові літаки через ракетні та дронові атаки рф по Україні 17 лютого

Через російські ракетні і дронові атаки по Україні в ніч на 17 лютого Польща підіймала військові літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

Деталі

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою зникнення, йдеться в дописі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування

- повідомили польські військові.

Нагадаємо

17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.

На Одещині внаслідок російської атаки постраждали три людини, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Нерухомість
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Державний кордон України
Електроенергія
Одеська область
Україна
Польща