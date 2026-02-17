$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 12681 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 24467 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 21112 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 34006 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28494 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48642 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26675 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29676 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35659 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО

Київ • УНН

 • 54 перегляди

17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами. ППО активно працює, але загроза залишається високою, особливо для західних областей.

Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО

З самого ранку 17 лютого російські окупаційні війська розпочали масований обстріл українських міст, застосовуючи крилаті ракети різних типів базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети заходили в повітряний простір країни з кількох напрямків. Про це пише УНН.

Деталі

Станом на 06:30 заходять нові цілі, зокрема через Сумщину, Миколаївщину та з боку тимчасово окупованого Криму. Основний курс ворожих цілей спрямований на західні та центральні регіони України, включаючи Київщину, Одещину та Вінничину.

Динаміка руху ракет та робота підрозділів ППО

Система протиповітряної оборони розпочала активну роботу ще на підступах до міст, успішно ліквідуючи частину повітряних цілей. Моніторингові канали та військові зафіксували вхід нових ракет із Чорного моря курсом на Одесу, а також рух груп ракет у бік Києва. Попри результативну роботу українських захисників неба, загроза залишається високою, оскільки противник продовжує запускати нові хвилі озброєння для перенавантаження системи захисту.

Попередження про загрозу для західних областей

Командування Повітряних сил акцентувало увагу на тому, що значна частина крилатих ракет тримає курс на Захід України, де під загрозою опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Громадян закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою тривоги, оскільки траєкторія ракет постійно змінюється, а в повітрі зафіксовано складні маневри ворожих цілей.

російська атака дронів на Одесу призвела до поранення двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури – МВА17.02.26, 06:25 • 98 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Одеська область
Повітряні сили Збройних сил України
Крим
Україна
Одеса
Київ