Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
Київ • УНН
17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами. ППО активно працює, але загроза залишається високою, особливо для західних областей.
З самого ранку 17 лютого російські окупаційні війська розпочали масований обстріл українських міст, застосовуючи крилаті ракети різних типів базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети заходили в повітряний простір країни з кількох напрямків. Про це пише УНН.
Деталі
Станом на 06:30 заходять нові цілі, зокрема через Сумщину, Миколаївщину та з боку тимчасово окупованого Криму. Основний курс ворожих цілей спрямований на західні та центральні регіони України, включаючи Київщину, Одещину та Вінничину.
Динаміка руху ракет та робота підрозділів ППО
Система протиповітряної оборони розпочала активну роботу ще на підступах до міст, успішно ліквідуючи частину повітряних цілей. Моніторингові канали та військові зафіксували вхід нових ракет із Чорного моря курсом на Одесу, а також рух груп ракет у бік Києва. Попри результативну роботу українських захисників неба, загроза залишається високою, оскільки противник продовжує запускати нові хвилі озброєння для перенавантаження системи захисту.
Попередження про загрозу для західних областей
Командування Повітряних сил акцентувало увагу на тому, що значна частина крилатих ракет тримає курс на Захід України, де під загрозою опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Громадян закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою тривоги, оскільки траєкторія ракет постійно змінюється, а в повітрі зафіксовано складні маневри ворожих цілей.
