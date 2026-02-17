$43.100.11
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО

17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами. ПВО активно работает, но угроза остается высокой, особенно для западных областей.

Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО

С самого утра 17 февраля российские оккупационные войска начали массированный обстрел украинских городов, применяя крылатые ракеты различных типов базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на 06:30 заходят новые цели, в частности через Сумскую, Николаевскую области и со стороны временно оккупированного Крыма. Основной курс вражеских целей направлен на западные и центральные регионы Украины, включая Киевскую, Одесскую и Винницкую области.

Динамика движения ракет и работа подразделений ПВО

Система противовоздушной обороны начала активную работу еще на подступах к городам, успешно ликвидируя часть воздушных целей. Мониторинговые каналы и военные зафиксировали вход новых ракет из Черного моря курсом на Одессу, а также движение групп ракет в сторону Киева. Несмотря на результативную работу украинских защитников неба, угроза остается высокой, поскольку противник продолжает запускать новые волны вооружения для перегрузки системы защиты.

Предупреждение об угрозе для западных областей

Командование Воздушных сил акцентировало внимание на том, что значительная часть крылатых ракет держит курс на Запад Украины, где под угрозой оказались объекты критической инфраструктуры. Граждан призывают находиться в укрытиях до официального отбоя тревоги, поскольку траектория ракет постоянно меняется, а в воздухе зафиксированы сложные маневры вражеских целей.

российская атака дронов на Одессу привела к ранению двух человек и разрушениям гражданской инфраструктуры – ГВА17.02.26, 06:25 • 70 просмотров

Степан Гафтко

