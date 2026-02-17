$43.100.11
16 февраля, 17:19 • 12582 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 24274 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 21032 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33905 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28453 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48592 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26656 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29670 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35654 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38347 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
российская атака дронов на Одессу привела к ранению двух человек и разрушениям гражданской инфраструктуры – ГВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате атаки дронов на Одессу два человека получили ранения. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом и повреждение торговых точек и СТО.

российская атака дронов на Одессу привела к ранению двух человек и разрушениям гражданской инфраструктуры – ГВА

российские войска нанесли очередной удар по Одессе, попав в жилые кварталы и объекты промышленной инфраструктуры города. По данным местных властей, в результате обстрела зафиксировано попадание в многоэтажный дом, где вспыхнул пожар, а также повреждения торговых точек и сервисных центров. Об этом сообщает глава ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

В одном из районов города вражеский БПЛА или обломки вызвали серьезное возгорание на верхних этажах жилого дома, что вынудило жителей срочно эвакуироваться.

Параллельно зафиксированы повреждения здания магазина и станции технического обслуживания (СТО), где взрывной волной выбиты окна и изуродовано оборудование. Военная администрация подчеркивает, что удары пришлись исключительно по объектам, не имеющим никакого отношения к военной деятельности.

Враг атаковал Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом – повреждены магазин и СТО

– сообщил глава Одесской городской военной администрации.

В настоящее время подтверждена информация о двух гражданских лицах, получивших ранения различной степени тяжести во время обстрела. Медики оказали им первую помощь на месте, после чего пострадавшие были госпитализированы для дальнейшего лечения.

В настоящее время известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы работают на местах

– подчеркнул Лысак.

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Сергей Лысак
Одесса