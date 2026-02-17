российская атака дронов на Одессу привела к ранению двух человек и разрушениям гражданской инфраструктуры – ГВА
Киев • УНН
В результате атаки дронов на Одессу два человека получили ранения. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом и повреждение торговых точек и СТО.
российские войска нанесли очередной удар по Одессе, попав в жилые кварталы и объекты промышленной инфраструктуры города. По данным местных властей, в результате обстрела зафиксировано попадание в многоэтажный дом, где вспыхнул пожар, а также повреждения торговых точек и сервисных центров. Об этом сообщает глава ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
В одном из районов города вражеский БПЛА или обломки вызвали серьезное возгорание на верхних этажах жилого дома, что вынудило жителей срочно эвакуироваться.
Параллельно зафиксированы повреждения здания магазина и станции технического обслуживания (СТО), где взрывной волной выбиты окна и изуродовано оборудование. Военная администрация подчеркивает, что удары пришлись исключительно по объектам, не имеющим никакого отношения к военной деятельности.
Враг атаковал Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом – повреждены магазин и СТО
В настоящее время подтверждена информация о двух гражданских лицах, получивших ранения различной степени тяжести во время обстрела. Медики оказали им первую помощь на месте, после чего пострадавшие были госпитализированы для дальнейшего лечения.
В настоящее время известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы работают на местах
