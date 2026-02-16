$43.100.11
Эксклюзив
13:44 • 1124 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 3698 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 14185 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 13493 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 19801 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 28574 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 33741 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 65219 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48550 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38738 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
российские войска атаковали больницу в Херсоне, ранены две сотрудницы

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Около 12:20 российские оккупанты атаковали больницу в Херсоне с помощью беспилотника. Две сотрудницы медицинского учреждения, в возрасте 49 и 63 года, получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

российские войска атаковали больницу в Херсоне, ранены две сотрудницы

Российские оккупанты совершили атаку с беспилотника на одну из больниц в Херсоне, в результате чего пострадали две работницы медицинского учреждения. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

"Около 12:20 российские оккупанты атаковали с БпЛА одну из больниц в Херсоне", - говорится в сообщении.

По данным областной военной администрации, ранения получили женщины в возрасте 49 и 63 года. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

Женщинам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В здании, как указано, поврежден фасад, выбиты окна, повреждены кабинеты, а также система отопления и водоснабжения.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеЗдоровье
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Херсон