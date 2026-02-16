российские войска атаковали больницу в Херсоне, ранены две сотрудницы
Киев • УНН
Около 12:20 российские оккупанты атаковали больницу в Херсоне с помощью беспилотника. Две сотрудницы медицинского учреждения, в возрасте 49 и 63 года, получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.
Российские оккупанты совершили атаку с беспилотника на одну из больниц в Херсоне, в результате чего пострадали две работницы медицинского учреждения. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
"Около 12:20 российские оккупанты атаковали с БпЛА одну из больниц в Херсоне", - говорится в сообщении.
По данным областной военной администрации, ранения получили женщины в возрасте 49 и 63 года. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.
Женщинам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В здании, как указано, поврежден фасад, выбиты окна, повреждены кабинеты, а также система отопления и водоснабжения.
