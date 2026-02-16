російські війська атакували лікарню в Херсоні, поранено двох працівниць
Київ • УНН
Близько 12:20 російські окупанти атакували лікарню в Херсоні за допомогою безпілотника. Дві працівниці медичного закладу, віком 49 та 63 роки, отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Російські окупанти здійснили атаку з безпілотника на одну з лікарень у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє працівниць медичного закладу. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Деталі
"Близько 12:20 російські окупанти атакували з БпЛА одну з лікарень у Херсоні", - ідеться у повідомленні.
За даними обласної військової адміністрації, поранення отримали жінки віком 49 та 63 роки. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Жінкам надається вся необхідна медична допомога.
У будівлі, як вказано, пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.
