російські війська атакували лікарню в Херсоні, поранено двох працівниць

Ексклюзив
13:44 • 456 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 1774 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 10311 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11515 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17863 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 27006 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32955 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62765 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48462 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38651 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 10328 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11539 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15651 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 13109 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10447 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 456 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 10311 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62765 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114880 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 174169 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 356 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19677 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 24095 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32326 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30614 перегляди
російські війська атакували лікарню в Херсоні, поранено двох працівниць

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Близько 12:20 російські окупанти атакували лікарню в Херсоні за допомогою безпілотника. Дві працівниці медичного закладу, віком 49 та 63 роки, отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

російські війська атакували лікарню в Херсоні, поранено двох працівниць

Російські окупанти здійснили атаку з безпілотника на одну з лікарень у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє працівниць медичного закладу. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

"Близько 12:20 російські окупанти атакували з БпЛА одну з лікарень у Херсоні", - ідеться у повідомленні.

За даними обласної військової адміністрації, поранення отримали жінки віком 49 та 63 роки. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Жінкам надається вся необхідна медична допомога.

У будівлі, як вказано, пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.

росіяни вранці атакували Херсон, у регіоні вбили лікаря і поранили двох дітей29.10.24, 09:52 • 16415 переглядiв

Андрій Тимощенков

