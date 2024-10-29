росіяни вранці атакували Херсон, у регіоні вбили лікаря і поранили двох дітей
Київ • УНН
У Станіславі внаслідок нічної атаки постраждали двоє дітей та двоє дорослих. За минулу добу в області загинули 2 людини, 16 поранені, окупанти обстріляли 26 населених пунктів.
Внаслідок атак російських військ на Херсонську область минулої доби загинули 2 людини, у тому числі лікар, 16 людей поранені, серед них двоє дітей. Вранці ворог атакував Херсон. Про це повідомили у Херсонській ОВА та обласній прокуратурі, пише УНН.
Зранку російські війська атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив 53-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями живота і ноги
Ранковий удар військ рф стався після нічної ворожої атаки на Станіслав, де постраждали двоє дітей.
Вночі російська армія атакувала житлову забудову у Станіславі. Через "приліт" в одну з осель постраждали двоє дорослих і двоє дітей. У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості
З його слів, також постраждали 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Наразі усі у лікарнях.
Як повідомив Прокудін, загалом за минулу добу у Херсонській області "через російську агресію 2 людини загинули, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини".
Зокрема, за даними Херсонської обласної прокуратури, 28 жовтня близько 20:00 російські військові вкотре атакували Антонівку дроном. Поранення отримали 2 чоловіків та жінка. На місце прибула бригада екстреної допомоги, яку ворог повторно атакував безпілотником. Внаслідок цього загинув лікар бригади, фельдшерка зазнала поранень.
Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами, зі слів Прокудіна, були 26 населених пунктів, у тому числі і Херсон.
Наслідки однієї з атак рф на Херсон напередодні показали у ГУ ДСНС в області.
російські військові, за даними голови ОВА, минулої доби поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, бібліотеку та поштове відділення; житлові квартали, де пошкоджено 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.
Війська рф скинули вибухівку з дрона на бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені28.10.24, 22:13 • 17688 переглядiв