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Війська рф скинули вибухівку з дрона на бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені

Київ • УНН

 • 17688 перегляди

В Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, а потім на бригаду "швидкої", що прибула йому на допомогу. Внаслідок атаки поранено двоє людей, серед них фельдшер у тяжкому стані.

Війська рф скинули вибухівку з дрона на бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені

В Антонівці Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду "швидкої", внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА. Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані,

- йдеться у повідомленні.

Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Ольга Розгон

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