Війська рф скинули вибухівку з дрона на бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені
Київ • УНН
В Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, а потім на бригаду "швидкої", що прибула йому на допомогу. Внаслідок атаки поранено двоє людей, серед них фельдшер у тяжкому стані.
В Антонівці Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду "швидкої", внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА. Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані,
Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
російський удар по Харкову: пошкоджено медзаклад, кількість постраждалих зросла до 628.10.24, 21:46 • 14727 переглядiв