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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые

Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые

Киев  •  УНН

20:13 • 4242 просмотра

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В Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, а затем на бригаду "скорой", прибывшую ему на помощь. В результате атаки ранены два человека, среди них фельдшер в тяжелом состоянии.

В Антоновке Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданского и бригаду "скорой", в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Около восьми вечера оккупанты атаковали с беспилотника 52-летнего местного жителя. У него - минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. Медики, прибывшие на вызов для оказания помощи пострадавшему, попали под повторный удар вражеского БПЛА. Обломочные ранения ног получила фельдшер. Она - в тяжелом состоянии,

- говорится в сообщении.

Пострадавших уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

российский удар по Харькову: повреждено медучреждение, количество пострадавших возросло до 628 октября 2024, 19:46 • 4700 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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