Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые
Киев • УНН
В Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, а затем на бригаду "скорой", прибывшую ему на помощь. В результате атаки ранены два человека, среди них фельдшер в тяжелом состоянии.
В Антоновке Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданского и бригаду "скорой", в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Около восьми вечера оккупанты атаковали с беспилотника 52-летнего местного жителя. У него - минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. Медики, прибывшие на вызов для оказания помощи пострадавшему, попали под повторный удар вражеского БПЛА. Обломочные ранения ног получила фельдшер. Она - в тяжелом состоянии,
Пострадавших уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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