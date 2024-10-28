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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский удар по Харькову: повреждено медучреждение, количество пострадавших возросло до 6

российский удар по Харькову: повреждено медучреждение, количество пострадавших возросло до 6

Киев  •  УНН

19:46 • 4553 просмотра

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В центральной части Харькова в результате российского обстрела повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. Известно о шести пострадавших, осмотр места попадания продолжается.

В результате удара рф по центральной части Харькова повреждено здание медучреждения, известно об уже шестерых пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На эту минуту известно о шести пострадавших", - сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, осмотр места попадания продолжается. 

российский удар по центру Харькова: пострадали не менее 5 человек28 октября 2024, 19:25 • 6657 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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