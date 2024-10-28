российский удар по Харькову: повреждено медучреждение, количество пострадавших возросло до 6
Киев • УНН
В центральной части Харькова в результате российского обстрела повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. Известно о шести пострадавших, осмотр места попадания продолжается.
В результате удара рф по центральной части Харькова повреждено здание медучреждения, известно об уже шестерых пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На эту минуту известно о шести пострадавших", - сообщил Синегубов.
По словам главы ОВА, осмотр места попадания продолжается.
российский удар по центру Харькова: пострадали не менее 5 человек28 октября 2024, 19:25 • 6657 просмотров