російський удар по Харкову: пошкоджено медзаклад, кількість постраждалих зросла до 6
Київ • УНН
У центральній частині Харкова внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю медичного закладу та адміністративні установи. Наразі відомо про шістьох постраждалих, огляд місця влучання триває.
У результаті удару рф по центральній частині Харкова пошкоджена будівля медзакладу, відомо про вже шістьох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи. На цю хвилину відомо про шість постраждалих", - повідомив Синєгубов.
За словами глави ОВА, огляд місця влучання триває.
російський удар по центру Харкова: постраждало щонайменше 5 людей 28.10.24, 21:25 • 15913 переглядiв