російський удар по центру Харкова: постраждало щонайменше 5 людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на центр Харкова 28 жовтня є поранені. За інформацією мера Ігоря Терехова, окупанти застосували КАБи.
Внаслідок російського удару по центру Харкова надвечір 28 жовтня є постраждалі. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Є поранені внаслідок обстрілу. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих
Нагадаємо
Надвечір 28 жовтня міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська атакували центр Харкова із застосуванням КАБів.