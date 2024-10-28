Центр Харкова під атакою: у місті лунали вибухи та спалахнула пожежа
Київ • УНН
Російські війська атакували центр Харкова із застосуванням КАБів. На місці влучання зафіксовано пожежу та задимлення, інформація про постраждалих уточнюється.
Армія рф атакувала центр Харкова, на місці "прильоту" пожежа та задимлення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАбами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - повідомив Труханов.
Згодом він додав, що під ударом був самий центр Харкова.
"На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - резюмував Терехов.
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