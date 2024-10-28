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Центр Харкова під атакою: у місті лунали вибухи та спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 13885 перегляди

Російські війська атакували центр Харкова із застосуванням КАБів. На місці влучання зафіксовано пожежу та задимлення, інформація про постраждалих уточнюється.

Центр Харкова під атакою: у місті лунали вибухи та спалахнула пожежа

Армія рф атакувала центр Харкова, на місці "прильоту" пожежа та задимлення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАбами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - повідомив Труханов.

Згодом він додав, що під ударом був самий центр Харкова.

"На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - резюмував Терехов.

Трагічні наслідки обстрілів на Харківщині: що сталося у трьох районах26.10.24, 11:09 • 18409 переглядiв

Антоніна Туманова

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