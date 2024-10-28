Центр Харькова под атакой: в городе раздавались взрывы и вспыхнул пожар
Киев • УНН
Российские войска атаковали центр Харькова с применением УАБов. На месте попадания зафиксирован пожар и задымление, информация о пострадавших уточняется.
Армия рф атаковала центр Харькова, на месте «прилета» пожар и задымление. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБАМами - будьте осторожны! Возможны повторные пуски», - сообщил Труханов.
Впоследствии он добавил, что под ударом был самый центр Харькова.
«На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - резюмировал Терехов.
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