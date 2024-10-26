Трагические последствия обстрелов на Харьковщине: что произошло в трех районах
Киев • УНН
Российские войска обстреляли три района Харьковской области, в результате чего погибла 61-летняя женщина. В Купянске повреждены дома, в селе Гурьев Казачок дрон вызвал пожар. Из региона за сутки эвакуированы 160 человек.
В Харьковской области за прошедшие сутки, 25 октября, российские войска обстреляли три района. В поселке Боровая из-за вражеского удара погибла пожилая женщина Боровая. А в селе Гурьев Казачок БПЛА упал на дом, из-за чего возник пожар. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам председателя ОВА, фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 23:53 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела горел гараж, повреждены 2 частных домовладения.
- 12:35 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Гурьев Казачок. Вражеский дрон упал на дом, в результате чего возник пожар.
- 08:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела повреждены 7 частных домов. Погибла женщина, 61-летняя женщина.
Также Синегубов рассказал, что с Купянского и Боровского направлений за сутки эвакуированы 160 человек. Среди них 4 ребенка.
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