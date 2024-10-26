Трагические последствия обстрелов на Харьковщине: что произошло в трех районах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли три района Харьковской области, в результате чего погибла 61-летняя женщина. В Купянске повреждены дома, в селе Гурьев Казачок дрон вызвал пожар. Из региона за сутки эвакуированы 160 человек.

В Харьковской области за прошедшие сутки, 25 октября, российские войска обстреляли три района. В поселке Боровая из-за вражеского удара погибла пожилая женщина Боровая. А в селе Гурьев Казачок БПЛА упал на дом, из-за чего возник пожар. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 23:53 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела горел гараж, повреждены 2 частных домовладения.
  •  12:35 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Гурьев Казачок. Вражеский дрон упал на дом, в результате чего возник пожар.
  •  08:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела повреждены 7 частных домов. Погибла женщина, 61-летняя женщина.

Также Синегубов рассказал, что с Купянского и Боровского направлений за сутки эвакуированы 160 человек. Среди них 4 ребенка.

Враг атаковал Запорожскую область: 330 ударов по 13 населенным пунктам26 октября 2024, 04:31 • 13832 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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