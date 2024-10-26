Враг атаковал Запорожскую область: 330 ударов по 13 населенным пунктам
Киев • УНН
Оккупанты совершили 330 ударов по Запорожской области, включая 14 авиационных и 193 атаки беспилотниками. Повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе, однако жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты нанесли 330 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Среди целей - Пятихатки, Новоданиловка и Малая Токмачка, на которые было совершено 14 авиационных ударов.
Согласно сообщениям, 193 беспилотных летательных аппарата различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоданиловку, Преображенку, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. Кроме того, произошли пять обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые поразили Гуляйполе, Малую Токмачку и Левадное.
Артобстрелы также нанесли значительный ущерб, в частности 118 огневых поражений зафиксировано по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Новоселовки и Гуляйпольского.
Известно о двух случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, но, по предварительным данным, мирные жители не пострадали. Ситуация в регионе остается напряженной, и местные жители нуждаются в срочной поддержке.
Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый21 октября 2024, 06:50 • 13956 просмотров