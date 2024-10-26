Ворог атакував Запорізьку область: 330 ударів по 13 населених пунктах
Київ • УНН
Окупанти здійснили 330 ударів по Запорізькій області, включаючи 14 авіаційних та 193 атаки безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні, проте жертв серед мирного населення немає.
Протягом доби окупанти завдали 330 ударів по 13 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Серед цілей - Пʼятихатки, Новоданилівка та Мала Токмачка, на які було здійснено 14 авіаційних ударів.
Згідно з повідомленнями, 193 безпілотні літальні апарати різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Преображенку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. Крім того, відбулися п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які вразили Гуляйполе, Малу Токмачку та Левадне.
Артобстріли також завдали значної шкоди, зокрема 118 вогневих уражень зафіксовано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.
Відомо про два випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але, за попередніми даними, мирні жителі не постраждали. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі потребують термінової підтримки.
Армія рф завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранений21.10.24, 09:50 • 14474 перегляди