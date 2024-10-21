Армія рф завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранений
Київ • УНН
Російські війська атакували житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок удару попередньо поранено одну людину, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні будинки.
Російські війська атакували житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок удару попередньо поранено одну людину, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд