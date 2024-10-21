Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  187106 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  166584 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  138776 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый

Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 06:50  •  8089 просмотра

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Российские войска атаковали жилой квартал в Запорожье. В результате удара предварительно ранен один человек, взрывной волной повреждены окружающие дома.

Российские войска атаковали жилой квартал в Запорожье. В результате удара предварительно ранен один человек, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом

- написал Федоров в соцсетях.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье