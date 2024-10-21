Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска атаковали жилой квартал в Запорожье. В результате удара предварительно ранен один человек, взрывной волной повреждены окружающие дома.
Российские войска атаковали жилой квартал в Запорожье. В результате удара предварительно ранен один человек, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом