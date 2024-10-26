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Трагічні наслідки обстрілів на Харківщині: що сталося у трьох районах

Київ • УНН

 • 18409 перегляди

Російські війська обстріляли три райони Харківської області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. У Куп'янську пошкоджено будинки, у селі Гур'їв Козачок дрон спричинив пожежу. З регіону за добу евакуйовано 160 людей.

Трагічні наслідки обстрілів на Харківщині: що сталося у трьох районах

У Харківській області минулої доби, 25 жовтня, російська війська обстріляли три райони. У селищі Борова через ворожий удар загинула літня жінка Борова. А в селі Гур’їв Козачок БПЛА упав на будинок, через що виникла пожежа. Про це у суботу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами голови ОВА, фіксувались такі ворожі обстріли: 

  • 23:53 Куп'янський р-н, Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
  •  12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гур’їв Козачок. Ворожий дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
  •  08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків. Загинула жінка, 61-річна жінка.

Також Синєгубов розповів, що з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 160 людей. Серед них 4 дитини.

Ворог атакував Запорізьку область: 330 ударів по 13 населених пунктах26.10.24, 07:31 • 60309 переглядiв

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