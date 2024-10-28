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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский удар по центру Харькова: пострадали не менее 5 человек

российский удар по центру Харькова: пострадали не менее 5 человек

Киев  •  УНН

19:25 • 1239 просмотра

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В результате российской атаки на центр Харькова 28 октября есть раненые. По информации мэра Игоря Терехова, оккупанты применили КАБы.

В результате российского удара по центру Харькова вечером 28 октября есть пострадавшие. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Есть раненые в результате обстрела. Пока известно о пяти пострадавших

- заявил Терехов. 

Напомним,

К вечеру 28 октября городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска атаковали центр Харькова с применением КАБов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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