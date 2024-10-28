российский удар по центру Харькова: пострадали не менее 5 человек
Киев • УНН
В результате российской атаки на центр Харькова 28 октября есть раненые. По информации мэра Игоря Терехова, оккупанты применили КАБы.
В результате российского удара по центру Харькова вечером 28 октября есть пострадавшие. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Есть раненые в результате обстрела. Пока известно о пяти пострадавших
Напомним,
К вечеру 28 октября городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска атаковали центр Харькова с применением КАБов.