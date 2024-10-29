россияне утром атаковали Херсон, в регионе убили врача и ранили двух детей
Киев • УНН
В Станиславе в результате ночной атаки пострадали двое детей и двое взрослых. За минувшие сутки в области погибли 2 человека, 16 ранены, оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов.
В результате атак российских войск на Херсонскую область за прошедшие сутки погибли 2 человека, в том числе врач, 16 человек ранены, среди них двое детей. Утром враг атаковал Херсон. Об этом сообщили в Херсонской ОГА и областной прокуратуре, пишет УНН.
Утром российские войска атаковали Херсон. Под вражеский удар попал 53-летний мужчина, который находился во дворе дома. Его доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями живота и ноги
Утренний удар войск рф произошел после ночной вражеской атаки на Станислав, где пострадали двое детей.
Ночью российская армия атаковала жилую застройку в Станиславе. Из-за «прилета» в один из домов пострадали двое взрослых и двое детей. У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести
По его словам, также пострадали 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. Сейчас все в больницах.
Как сообщил Прокудин, всего за минувшие сутки в Херсонской области «из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 16 - получили ранения, из них - 2 ребенка».
В частности, по данным Херсонской областной прокуратуры, 28 октября около 20:00 российские военные в очередной раз атаковали Антоновку дроном. Ранения получили 2 мужчин и женщина. На место прибыла бригада экстренной помощи, которую враг повторно атаковал беспилотником. В результате погиб врач бригады, фельдшер получила ранения.
Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами, по словам Прокудина, были 26 населенных пунктов, в том числе и Херсон.
Последствия одной из атак рф на Херсон накануне показали в ГУ ГСЧС в области.
российские военные, по данным главы ОВА, за прошедшие сутки попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, библиотеку и почтовое отделение; жилые кварталы, где повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов.
Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на бригаду "скорой" на Херсонщине, есть раненые28 октября 2024, 20:13 • 14366 просмотров