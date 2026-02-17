$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 12620 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 24369 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 21071 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 33956 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28476 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48619 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26669 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29674 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35657 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38350 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
російська атака дронів на Одесу призвела до поранення двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури – МВА

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Внаслідок атаки дронів на Одесу двоє людей отримали поранення. Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок та пошкодження торговельних точок і СТО.

російська атака дронів на Одесу призвела до поранення двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури – МВА

російські війська завдали чергового удару по Одесі, поціливши у житлові квартали та об’єкти промислової інфраструктури міста. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, де спалахнула пожежа, а також пошкодження торговельних точок та сервісних центрів. Про це повідомляє голова МВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

В одному з районів міста ворожа БПЛА або уламки спричинили серйозне займання на верхніх поверхах житлового будинку, що змусило мешканців терміново евакуюватися.

Паралельно зафіксовано пошкодження будівлі магазину та станції технічного обслуговування (СТО), де вибуховою хвилею вибито вікна та понівечено обладнання. Військова адміністрація наголошує, що удари припали виключно по об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової діяльності.

Ворог атакував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому – пошкоджено магазин та СТО

– повідомив голова Одеської міської військової адміністрації.

Наразі підтверджено інформацію про двох цивільних осіб, які отримали поранення різного ступеня важкості під час обстрілу. Медики надали їм першу допомогу на місці, після чого постраждалих було госпіталізовано для подальшого лікування.

Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях

– наголосив Лисак.

російські війська атакували лікарню в Херсоні, поранено двох працівниць16.02.26, 14:59 • 2598 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Сергій Лисак
Одеса