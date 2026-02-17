російська атака дронів на Одесу призвела до поранення двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури – МВА

російські війська завдали чергового удару по Одесі, поціливши у житлові квартали та об’єкти промислової інфраструктури міста. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, де спалахнула пожежа, а також пошкодження торговельних точок та сервісних центрів. Про це повідомляє голова МВА Сергій Лисак, пише УНН.

В одному з районів міста ворожа БПЛА або уламки спричинили серйозне займання на верхніх поверхах житлового будинку, що змусило мешканців терміново евакуюватися.

Паралельно зафіксовано пошкодження будівлі магазину та станції технічного обслуговування (СТО), де вибуховою хвилею вибито вікна та понівечено обладнання. Військова адміністрація наголошує, що удари припали виключно по об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової діяльності.

Ворог атакував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому – пошкоджено магазин та СТО