російська атака дронів на Одесу призвела до поранення двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури – МВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів на Одесу двоє людей отримали поранення. Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок та пошкодження торговельних точок і СТО.
російські війська завдали чергового удару по Одесі, поціливши у житлові квартали та об’єкти промислової інфраструктури міста. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, де спалахнула пожежа, а також пошкодження торговельних точок та сервісних центрів. Про це повідомляє голова МВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
В одному з районів міста ворожа БПЛА або уламки спричинили серйозне займання на верхніх поверхах житлового будинку, що змусило мешканців терміново евакуюватися.
Паралельно зафіксовано пошкодження будівлі магазину та станції технічного обслуговування (СТО), де вибуховою хвилею вибито вікна та понівечено обладнання. Військова адміністрація наголошує, що удари припали виключно по об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової діяльності.
Ворог атакував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому – пошкоджено магазин та СТО
Наразі підтверджено інформацію про двох цивільних осіб, які отримали поранення різного ступеня важкості під час обстрілу. Медики надали їм першу допомогу на місці, після чого постраждалих було госпіталізовано для подальшого лікування.
Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях
